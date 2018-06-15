ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Чехии Милош Земан устроил публичное сожжение гигантских красных трусов. Данный атрибут в 2015 году был вывешен над президентской резиденцией знаменитой художественной группой Ztohoven. Правда предмет гардероба был моментально снят и помещён под надзор комитета по управлению государственного имущества. У них то Земан и выкупил данный предмет за номинальную цену в одну крону.

Как заявил политик: Время нижнего белья в политической сфере подошло к концу. По его мнению, новое время в политической жизни должно работать на принятии решений после обмена мнениями. После речи, президент отдал трусы пожарным, которые и положили данный атрибут в костёр. В результате охваченные огнём, трусы сгорели.

Этот скандал далеко не первый в карьере известного чешского политика. В 2018 году он стал жертвой ещё одной арт-акции. В тот раз участники украинского движения Femen, при виде президента сняли свое верхнее бельё, под которым не оказалось нижнего и стали кричать в его адрес ругательства. Примечательно, что действие проходило во время выборов, когда чех опускал свою бюллетень.

Политика нижнего белья — это устойчивое выражение в некоторых кругах Чехии, которые славятся своей антироссийской и про-натовской позицией. С их стороны довольно часто можно услышать негатив в адрес действующего руководителя. Впрочем, учитывая, что протест был со стороны украинской организации, которые имеют малое отношение к Чехии, можно предположить, что их позиция не столь популярна в данном государстве. Да и наличие лояльного к России человека на посту государства говорит само за себя.

Милош Земан славится своими пророссийскими взглядами. Он выступает за отмену виз для граждан России и вступление РФ в состав Евросоюза, а также за недопущение Украины в НАТО. Так же политик один из немногих принял приглашение на Парад Победы 2015 года.

По опросам, проведённым среди россиян, 57% людей считают, что таким образом президент произвёл удачный пиар ход и показал, за кем осталось последнее слово.