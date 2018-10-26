ИА «Ореанда-Новости». Президент Чехии Милош Земан осудил инициативу главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, который недавно заявил о намерении вывести Вашингтон из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Об этом сообщают чешские средства массовой информации.



Об этом сообщают чешские средства массовой информации.

Лидер Чехии отметил, что согласен с мнением Европейского союза, который выразил протест против выхода из Договора о РСМД Соединённых Штатов.



Он подчеркнул, что глава Белого дома “денонсировал несколько международных договоров”. Милош Земан заявил, что придерживается принципа, “если какой-то договор, который вы заключили, вы отмените, то вы теряете доверие”.





Двадцатого числа текущего месяца американским президентом Дональдом Трампом было сделано заявление о том, что Соединённые Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как властями российского государства, по его мнению, нарушается данное соглашение. При этом глава Белого дома допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.





Американская сторона впервые предъявила обвинения российским властям в нарушении Договора о РСМД четыре года назад. Затем Соединённые Штаты многократно повторяли эти обвинения, с которыми российская сторона выражала категорическое несогласие. Власти Российской Федерации выдвигают Соединённым Штатам встречные претензии, которые относятся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение было подписан СССР и США 8 декабря 1987 года на территории города Вашингтон.





Ранее сообщалось о том, что главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым было сделано заявление о том, что Вашингтон может официально объявить о выходе из Договора о РСМД через месяц-полтора.



По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, возможный выход Соединённых Штатов из соглашения чреват новой гонкой вооружений и может негативно отразиться на международной безопасности.











