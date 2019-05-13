70-летний государственный деятель подверг критике работу финского парламента за последнее время. Он недоволен, что за последние десять лет в стране правительство успело поменять свой состав уже пять раз. Причиной такого решения всегда служит отставка премьер-министра страны, которая происходит раньше положенного срока.Саули Ниинистё затронул и вопрос экономии, заявляя, что в его понимании "экономить" - это значит оставлять на запас определённую сумму. Однако, по словам президента, за десять лет политики финского правительства никаких сэкономленных денег он не видел.Что касается внешней политики Финляндии, то Ниинистё отметил, что необходимо принимать мнение противоположной стороны, пытаясь вести дипломатические переговоры.Саули Ниинистё выступил за усиление военного сотрудничества между странами Скандинавского полуострова. Так, помимо Финляндии, военные учения проводит Швеция, и глава финского народа призвал Норвегию более активно принимать в них участие.На открытии сессии финского парламента финский президент отметил, что критика Европейского союза, в действительности, вещь полезная.Критические замечания указывают на недостатки системы, которые, по мнению Саули Ниинистё, можно скорректировать.