13.05.2019, 22:50
Президент Финляндии не хочет быть звеном между Россией и Евросоюзом
ИА "Ореанда-Новости" Президент Финляндии на открытии очередной сессии парламента поставил вопрос о формировании нового правительства и затронул проблемы внешней политики страны. 70-летний государственный деятель подверг критике работу финского парламента за последнее время. Он недоволен, что за последние десять лет в стране правительство успело поменять свой состав уже пять раз. Причиной такого решения всегда служит отставка премьер-министра страны, которая происходит раньше положенного срока.
В стране идут переговоры по утверждению нового состава правительства, подчеркнул глава финского государства, отметив, что самым важным в этом деле остаётся сотрудничество главенствующих политических сил, их общая ответственность перед страной. Саули Ниинистё затронул и вопрос экономии, заявляя, что в его понимании "экономить" - это значит оставлять на запас определённую сумму. Однако, по словам президента, за десять лет политики финского правительства никаких сэкономленных денег он не видел.
Что касается внешней политики Финляндии, то Ниинистё отметил, что необходимо принимать мнение противоположной стороны, пытаясь вести дипломатические переговоры. Но брать на себя роль связующего звена между странами Европейского союза и Российской Федерацией президент Финляндии не готов. Саули Ниинистё выступил за усиление военного сотрудничества между странами Скандинавского полуострова. Так, помимо Финляндии, военные учения проводит Швеция, и глава финского народа призвал Норвегию более активно принимать в них участие.
На открытии сессии финского парламента финский президент отметил, что критика Европейского союза, в действительности, вещь полезная. Однако, это совершенно не означает, что Финляндия таким образом пытается из Евросоюза выйти. Критические замечания указывают на недостатки системы, которые, по мнению Саули Ниинистё, можно скорректировать.
Напомним, что пост президента Финляндии Саули Ниинистё занимает с 1 марта 2012 года.
В стране идут переговоры по утверждению нового состава правительства, подчеркнул глава финского государства, отметив, что самым важным в этом деле остаётся сотрудничество главенствующих политических сил, их общая ответственность перед страной. Саули Ниинистё затронул и вопрос экономии, заявляя, что в его понимании "экономить" - это значит оставлять на запас определённую сумму. Однако, по словам президента, за десять лет политики финского правительства никаких сэкономленных денег он не видел.
Что касается внешней политики Финляндии, то Ниинистё отметил, что необходимо принимать мнение противоположной стороны, пытаясь вести дипломатические переговоры. Но брать на себя роль связующего звена между странами Европейского союза и Российской Федерацией президент Финляндии не готов. Саули Ниинистё выступил за усиление военного сотрудничества между странами Скандинавского полуострова. Так, помимо Финляндии, военные учения проводит Швеция, и глава финского народа призвал Норвегию более активно принимать в них участие.
На открытии сессии финского парламента финский президент отметил, что критика Европейского союза, в действительности, вещь полезная. Однако, это совершенно не означает, что Финляндия таким образом пытается из Евросоюза выйти. Критические замечания указывают на недостатки системы, которые, по мнению Саули Ниинистё, можно скорректировать.
Напомним, что пост президента Финляндии Саули Ниинистё занимает с 1 марта 2012 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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