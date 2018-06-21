«Мы сосредоточены на продвижении вперёд в конституционном комитете, и это наша цель. Есть много других важных моментов, но это тот, на котором мы фокусируемся», - сказал де Мистура журналистам на прошлой неделе.





Должностные лица трёх стран, выступающие гарантами прекращения огня в истерзанной войной стране, встретились в швейцарском городе Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций. Трёхсторонняя встреча между Россией, Турцией и Ираном для обсуждения вопроса о создании всеохватывающего комитета, которому будет поручено разработать новую сирийскую Конституцию, завершилась без существенного прорыва, и через несколько недель планируется повторный созыв. В кратком заявлении, опубликованном после встречи, посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сказал, что «вокруг формирования комитета начинают появляться некоторые общие точки соприкосновения».





«Состоялся конструктивный обмен мнениями и предметное обсуждение вопросов, касающихся создания и функционирования конституционного комитета», - добавил де Мистура.





Сирийская оппозиция, со своей стороны, заявила, что должна получить гарантии относительно объёма и формы конституционного органа до утверждения его мандата.





«Есть много аспектов, которые ещё не ясны в отношении будущего конституционного комитета. Мы задаем много вопросов о формировании, функциях, круге ведения этого комитета. Кто будет участвовать? Будет ли это частью переходного процесса? Именно поэтому имеет место задержка с представлением списка имён, которые должны входить в него со стороны оппозиции», - сказал Аль-Джазира, представитель сирийской переговорной комиссии (СНС) Яхья Аль-Ариди.





Сирийская оппозиция опасается, что правительство президента Сирии Башара Асада может захватить работу конституционного комитета с конечным результатом, который, как и в Конституции 2012 года, оставит слишком много власти в руках правительства. Ключевым моментом в предстоящих конституционных дебатах станет авторитет сирийского президента.





Аль-Ариди заявил, что оппозиция, которая не участвовала в сегодняшней трёхсторонней встрече в Женеве, ждала, чтобы узнать, какие подзаконные акты будут регулировать работу комитета и его легитимность. Ариди добавил, что создание комитета не должно принижать значение других вопросов, затрагиваемых в сирийском политическом процессе в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности.





Встреча в Женеве последовала за соглашением, подписанным на Конгрессе Сирийского Национального диалога в городе Сочи в январе, в итоговом заявлении которого содержался призыв к созданию конституционной комиссии, сформированной правительством, оппозицией и сирийским гражданским обществом. Создание конституционного комитета стало бы первым шагом к политическому урегулированию конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности.





Де Мистура ранее заявил, что «помимо правительства и оппозиции, важно, чтобы независимые лица, гражданское общество, эксперты и женщины нашли свое место в этом Конституционном комитете».