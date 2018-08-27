ИА «Ореанда-Новости». В воскресенье, 26 августа, в центре Кишинёва прошли митинги сторонников правой и левой оппозиции страны. Протестные акции продолжились не утихали и в понедельник, в День независимости страны. Президент Молдавии Игорь Додон назвал протесты «позором демократии».

Протестующие разделились на два лагеря в соответствии со своей позицией касательно отменённых результатов выборов мэра Кишинёва, которые обернулись для страны политическим кризисом.

Правые силы выступали с требованием признать результаты голосования, отменить новую смешанную избирательную систему и отстранить от должности судей, вынесших решение аннулировать результаты выборов. Оппозиция утверждает, что правые действуют не в интересах народа.

Полиция разделила собравшуюся на площади толпу на отдельные группы, чтобы предотвратить массовые столкновения и беспорядки. Протестующие закидывали оппонентов пластиковыми бутылками с водой через полицейский кордон, который периодически безуспешно пытались прорвать.

Сторонники левой партии позже заявили, что провели этот митинг мирно и планируют так же мирно его завершить – просто отправиться домой, однако правые были решительно настроены ночевать в этот день на площади – многие взяли с собой палатки. Более ста человек разбили палаточный лагерь, чтобы устроить «ночь свободы» накануне Дня независимости.

До начала протестов собравшиеся приняли прокламацию общего собрания граждан и выдвинули свои требования властям Молдавии, среди которых отставка премьер-министра, повторное проведение выборов, в основе которых будет лежать пропорциональная система, прекращение политического преследования оппозиции и доведение до логического завершения возбуждённых дел о коррупции.

Повторения «позора для демократии» на следующий день не произошло, потому что утром кишинёвская полиция начала разгонять ночевавших на площади протестующих, чтобы освободить центр города для проведения праздничных мероприятий – это возмутило народ. Лидер партии «Достоинство и право» сообщила, что полиция разогнала мирных протестующих, просто чтобы освободить место президенту и премьер-министру и что теперь политики должны явиться и услышать всё то, что люди о них думают.

Впрочем, в итоге двухдневный митинг оппозиции прошёл без происшествий.