07.02.2020, 09:28
Президент США дал обещание Си Цзиньпину спокойно реагировать на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп в беседе по телефону с Си Цзиньпином, председателем КНР, дал обещание, что американское руководство в дальнейшем будет спокойно реагировать на ситуацию с коронавирусом. Об обещании Трампа рассказали в МИД КНР.
В сообщении заявлено, что президент Трамп рассказал о своей убеждённости в том, что народ Китая, руководимый Си Цзиньпином, победит в борьбе с распространением коронавируса. Также лидер США заявил, что американские власти уверены в развитии экономики Китая.
Кроме того, Трампом было предложено КНР поддерживать контакты через каналы ВОЗ и двусторонние контакты.
Американский лидер, заявлено в сообщении, готов прислать в КНР экспертов США и содействовать в борьбе с коронавирусом Пекину другими способами.
В сообщении заявлено, что президент Трамп рассказал о своей убеждённости в том, что народ Китая, руководимый Си Цзиньпином, победит в борьбе с распространением коронавируса. Также лидер США заявил, что американские власти уверены в развитии экономики Китая.
Кроме того, Трампом было предложено КНР поддерживать контакты через каналы ВОЗ и двусторонние контакты.
Американский лидер, заявлено в сообщении, готов прислать в КНР экспертов США и содействовать в борьбе с коронавирусом Пекину другими способами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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