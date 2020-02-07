Об обещании Трампа рассказали в МИД КНР.В сообщении заявлено, чтоТакже лидер США заявил, что американские власти уверены в развитии экономики Китая.Кроме того, Трампом было предложено КНР поддерживать контакты через каналы ВОЗ и двусторонние контакты.Американский лидер, заявлено в сообщении, готов прислать в КНР экспертов США и содействовать в борьбе с коронавирусом Пекину другими способами.