Президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными мерами в области торговли со стороны США против тех стран, которые не избавятся от торговых барьеров и пошлин.

«США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнуться с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США», - написал Трамп в микроблоге.

По его мнению, миру необходима справедливая торговля.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа было обеспечение роста промышленного производства. Для реализации этого обещания весной президент США принял решение поднять пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и других стран.

В Вашингтоне свои действия обосновали необходимостью обеспечить национальную безопасность. Западные страны обвинили США в создании препятствий для свободной торговли и нарушении правил ВТО.

В ответ на ограничения со стороны США Европа с июня этого года вводить пошлины на металл и сельскохозяйственные товары из США.

Также в ближайшее время Трамп должен ввести торговые пошлины против китайских товаров, Пекин пригрозил ответными мерами. Если Вашингтон все же решится на введение ограничительных мер против КНР, то это грозит самой масштабной торговой войной за последние десятилетия. Также подобные действия могут привести мир к новому экономическому кризису.