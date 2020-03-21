ИА «Ореанда-Новости» . Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев нагладил руководителя российского МИД Сергея Лаврова орденом «Дружба» за особые заслуги в совершенствовании взаимовыгодного стратегического партнёрства между государствами. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили представители пресс-службы Министерства иностранных дел Узбекистана.

Глава узбекистанского МИД Абдулазиз Камилов отправил Сергею Лаврову поздравления по случаю его 70-летия, а также сообщил об указе президента страны о вручении политику ордена. Российский министр получил от иностранного коллеги почётный орден за развитие партнёрских взаимоотношений, укрепление дружбы между странами и взаимопонимания двух народов.

В поздравлении и сообщении также отмечается, что в Республике Узбекистан Сергея Лаврова считают одним из самых «видных государственных деятелей и профессиональных политиков», а также «истинным патриотом своей страны».