24.01.2020, 08:05
Президент Южной Кореи рассказал о своей реакции на провал переговоров США-КНДР
ИА «Ореанда-Новости». Журналистам радио SBS Мун Чжэ Ин, занимающий в Южной Корее пост президента страны, заявил, что самым грустным для него аспектом прошедшего года является отсутствие прогресса в переговорах между США и Северной Кореей.
Южнокорейский лидер сказал, что сожалеет больше всего о том, что диалог между КНДР и США не пошёл надлежащим образом. Он рассказал, что у него вызывает сожаление то, что саммит США-Северная Корея, проходивший в Ханое, не дал результата.
Мун Чжэ Ин отметил в преддверии лунного Нового года, что, если бы произошёл прогресс в диалоге США и КНДР, появилась бы надежда у разделённых семей, проживающих в Южной и Северных Кореях.
Южнокорейский лидер сказал, что сожалеет больше всего о том, что диалог между КНДР и США не пошёл надлежащим образом. Он рассказал, что у него вызывает сожаление то, что саммит США-Северная Корея, проходивший в Ханое, не дал результата.
Мун Чжэ Ин отметил в преддверии лунного Нового года, что, если бы произошёл прогресс в диалоге США и КНДР, появилась бы надежда у разделённых семей, проживающих в Южной и Северных Кореях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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