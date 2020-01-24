Южнокорейский лидер сказал, что сожалеет больше всего о том, что диалог между КНДР и США не пошёл надлежащим образом. Он рассказал, что у него вызывает сожаление то, чтоМун Чжэ Ин отметил в преддверии лунного Нового года, что, если бы произошёл прогресс в диалоге США и КНДР, появилась бы надежда у разделённых семей, проживающих в Южной и Северных Кореях.