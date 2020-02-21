21.02.2020, 08:50
Президента США, озабоченного проблемами в торговле с Южной Кореей, возмутила победа картины "Паразиты" на "Оскаре"
ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу южнокорейского кинематографического проекта "Паразиты" на премии "Оскар" в нынешнем году. Слова американского лидера приводит Fox News.
"Победил фильм из Южной Кореи. Что за черт?" - заявил глава США. По его словам, у США имеются проблемы в торговле с Южной Кореей, поэтому фильм "Паразиты" нельзя было награждать.
Президент США добавил, что правильнее было бы вернуть старые американские ленты такие, как "Сансет бульвар" и "Унесённые ветром". Он говорит, что эти фильмы действительно заслуживают того, чтобы их наградили.
Картина "Паразиты" постановщика из Южной Кореи Пона Джун-Хо победила на "Оскаре" нынешнего года в четырёх категориях, в том числе в номинации "Лучший фильм".
"Победил фильм из Южной Кореи. Что за черт?" - заявил глава США. По его словам, у США имеются проблемы в торговле с Южной Кореей, поэтому фильм "Паразиты" нельзя было награждать.
Президент США добавил, что правильнее было бы вернуть старые американские ленты такие, как "Сансет бульвар" и "Унесённые ветром". Он говорит, что эти фильмы действительно заслуживают того, чтобы их наградили.
Картина "Паразиты" постановщика из Южной Кореи Пона Джун-Хо победила на "Оскаре" нынешнего года в четырёх категориях, в том числе в номинации "Лучший фильм".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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