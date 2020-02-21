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Слова американского лидера приводит Fox News.Президент США добавил, что правильнее было бы вернуть старые американские ленты такие, как "Сансет бульвар" и "Унесённые ветром". Он говорит, что эти фильмы действительно заслуживают того, чтобы их наградили.Картина "Паразиты" постановщика из Южной Кореи Пона Джун-Хо победила на "Оскаре" нынешнего года в четырёх категориях, в том числе в номинации "Лучший фильм".