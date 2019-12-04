ИА «Ореанда-Новости» В разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем глава российского государства Владимир Путин сказал о том, что отношения между Россией и Сербией развиваются позитивно во многих сферах, в том числе в сферах политики, безопасности и экономики. 

Владимир Путин на встрече с Вучичем сделал заявление о подтверждении стратегического партнёрства каждодневной работой. 

Также президент России отметил рост товарооборота между двумя странами в нынешнем году на 9 процентов.