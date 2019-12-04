04.12.2019, 14:29
Президентом России было отмечено позитивное развитие отношений между РФ и Сербией
ИА «Ореанда-Новости» В разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем глава российского государства Владимир Путин сказал о том, что отношения между Россией и Сербией развиваются позитивно во многих сферах, в том числе в сферах политики, безопасности и экономики.
Владимир Путин на встрече с Вучичем сделал заявление о подтверждении стратегического партнёрства каждодневной работой.
Также президент России отметил рост товарооборота между двумя странами в нынешнем году на 9 процентов.
Владимир Путин на встрече с Вучичем сделал заявление о подтверждении стратегического партнёрства каждодневной работой.
Также президент России отметил рост товарооборота между двумя странами в нынешнем году на 9 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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