ИА «Ореанда-Новости» В четверг 11 июля украинские силовики обстреляли окраины населённого пункта Горловка, который находится на подконтрольных ДНР территориях, в результате чего смертельные ранения получила женщина. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

Женщина 1949 года рождения получила ранения, от которых она погибла. Военный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. По данным ООН с начала военных действий погибли около 13 тысяч человек.