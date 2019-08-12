ИА «Ореанда-Новости» Гай Сантоун, начальник пожарной службы округа Эри (штат Пенсильвания, США) сообщил, что при пожаре в частном детском саду погибли пять детей, ещё четыре человека пострадали.

Пожар начался вскоре после часа ночи по местному времени (8 часов по Москве) в двухэтажном жилом доме, владелица которого помогала присматривать за детьми днём, когда их родителям нужно было отлучиться. В момент возгорания в здании находились восемь человек, включая хозяйку. Погибшим детям было от 8 месяцев до 8 лет. Четверо из них были родственниками, пятый был ребёнком хозяйки дома.

Пострадали сосед, который пытался вбежать в объятый пламенем дом, чтобы спасти детей, а также сама владелица учреждения. «Проживавшая там женщина бросилась через пламя наружу и обожгла себе лёгкие, не осознав того, что произошло. Она поехала в больницу и по пути попала в аварию», – сообщил глава пожарной службы.

Причины пожара устанавливаются. Было выяснено, что в здании был установлен один-единственный детектор дыма, который располагался на чердаке.