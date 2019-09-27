ИА «Ореанда-Новости» В пресс-службе МВД подтвердили факт стрельбы на улице Красного Маяка. Полиция сообщила, что есть пострадавшие. Неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Инцидент случился на юге Москвы, в местном общежитии. Пострадали как минимум три человека.

Предположительно, конфликт возник в результате распития алкоголя. Стрелявший объявлен в розыск. Сейчас на месте инцидента устанавливаются детали случившегося.

Напомним, ранее в столице России задержали полицейского, который стрелял в коллег в метро.