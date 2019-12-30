ИА «Ореанда-Новости». В населённом пункте Сентельес испанской провинции Барселона произошёл взрыв, в результате которого пострадали минимум 14 человек, пишут «Известия».



Взрыв прогремел во время праздничных мероприятий в честь покровительницы муниципалитета. Местные СМИ пишу, что в колокольне церкви взорвалась пиротехника.



Троих пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу, остальным помощь оказали на месте.