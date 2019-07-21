ИА «Ореанда-Новости» Пятилетний российский мальчик, розыски которого продолжались в Польше несколько дней, был убит. Эту информацию предоставил СМИ прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский.

Он отметил, что на насильственную смерть указывают выводы, сделанные в ходе осмотра тела ребёнка.

Сообщение о том, что найдено тело пропавшего мальчика, появилось 20 июля. Его опознали, в частности, по одежде.

Пятилетний россиянин пропал вечером 10 июля. Отец увез сына в неизвестном направлении из города Гроджиск Мазовецкий. Вечером того же дня тело мужчины обнаружили рядом с железной дорогой. Польская прокуратура сделала вывод, что мужчина совершил самоубийство.



Известно, что мать ребёнка проживала отдельно. Как пишут СМИ, женщина неоднократно обращалась в полицию с заявлением о бытовом насилии.