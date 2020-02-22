ИА «Ореанда-Новости». Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратить использовать их бренд «SussexRoyal» с весны 2020.

Супруги обсуждали с помощниками и старшими членами королевской семьи вопрос об использовании этого имени после их решения в этом году отказаться от королевских обязанностей.

Но представитель супружеской пары сказал, было решено, что слово «королевский» (Royal) не может быть использовано из-за правительственных правил.

Поданные недавно заявки на получение товарного знака Sussex Royal brand также были отозваны.

Напомним, что популярный аккаунт пары в Instagram использует имя Sussex Royal, как и их сайт. Скорее всего, им придется взять новое имя и в соцсетях.

Теперь супруги сосредоточены на планах создания своей новой организации уже этой весной. Но они взяли обязательство не называть его Суссекским Королевским Фондом.