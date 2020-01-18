ИА «Ореанда-Новости». Принц Гарри и его жена Меган Маркл перестанут использовать свои титулы Его и Её Высочеств, пишут «Известия».



Отмечается также, что чета перестанет исполнять официальные обязанности и перестанут получать за это деньги. Кроме того, пара больше не будет представлять королеву Великобритании Елизавету II.



Супруги также заявили, что вернут 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на реставрацию их резиденции.



Ранее принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Супруги намерены создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке.