Сама свадьба Шарлотты и Дмитрия состоялась месяцем ранее – 1 июня. Она прошла в княжеском дворце Монако. Это место уже было свидетелем свадебной церемонии легендарной Грейс Келли и князя Монако Ренье, а также принцессы Каролины и двух братьев Шарлотты: Пьер и Андреа.

Торжество по случаю венчания было перенесено на юг Франции, в коммуне Сен-Реми-де-Прованс. Место проведения было выбрано не случайно – в Провансе живут мать принцессы и её братья. Церемония не была роскошной и многолюдной. В аббатство Пьердон съехались только близкие венчавшейся пары. Среди них дядя принцессы Шарлотты Альбер Второй, родители жениха и невесты, а также их друзья. Местные фермеры изготовили для гостей церемонии венчания букетики из цветов лаванды – символа Прованса.

О том, что между монакской принцессой и российским кинопродюсером завязались романтические отношения общественности стало известно чуть более двух лет назад. Уже в 2018 году Дмитрий Рассам предложил Шарлотте выйти за него замуж. Из-за того, что принцесса в тот момент находилась на первых месяцах беременности, дату свадебной церемонии пришлось отложить. В конце ноября прошлого года у пары родился мальчик. И вот уже летом текущего года принцесса и кинопродюсер наконец решили официально узаконить свои отношения. Несмотря на то, что Дмитрий Рассам уже был женат на модели Маше Новосёловой, и у них даже есть совместная дочь по имени Дарья, кинопродюсер сделал свой выбор в пользу внучки монакского князя.