ИА «Ореанда-Новости». Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».

Глава украинского МИД оценил обмен пленными в Донбассе в своём микроблоге в Twitter. Он заявил, что на следующей встрече «нормандской четвёрки» будет продолжено обсуждение обмена «всех на всех».

Пристайко отметил, что для украинских семей нет подарка лучше, чем возвращение близких им людей домой. После прошедшего в воскресенье в Донбассе обмена пленными 76 человек вернутся к своим родным. Политик также подчеркнул важность формата «всех на всех» при обмене.

В Донбассе прошёл обмен пленными, который стал первым впервые за два года. Киев вернул ДНР и ЛНР более 120 человек, тогда как из самопровозглашённых республик домой вернулось около 80.