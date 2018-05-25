ОРЕАНДА-НОВОСТИ Одна из самых полезных диет в мире, по мнению учёных, это средиземноморская. В неё входят рыба, фрукты, овощи, оливковое масло. Но подростки в Греции, Испании и Италии мучаются с ожирением намного чаще, чем их ровесники из других, не только средиземноморских государств.

На текущий момент 43 процента молодых граждан Кипра старше девяти лет или имеют лишний вес, или серьёзно болеют заболеваниями, связанными с превышением веса. В Испании, Греции и Италии тоже статистика плохая – более 40 процентов. Средиземноморский регион сталкивается сильнее других европейцев с детским ожирением. И обязаны они этим тому, что они едят.

Всему виной сладости, газированные напитки и нездоровая пища, которые вытеснили традиционную еду, которая состояла из фруктов и овощей, рыбы и оливкового масла. Как заявляет руководитель европейского бюро профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями Жоао Бреда: «Средиземноморской диеты для детей в этих странах больше нет, она исчезла, и мы должны её вернуть».

Как поясняет специалист, сегодня даже в северной Швеции молодые люди чаще едят морепродукты, масло оливы и томаты, чем в южных частях Европы. Что про молодых жителей Средиземноморья, то они предпочитают колу или другую газировку, чипсы и сладости. В их рационе переизбыток сахара, соли, и жира. Причём малоподвижный образ жизни ставит ситуацию в тупик.

—Отсутствие физических нагрузок — одна из наиболее серьёзных проблем в странах Южной Европы, — продолжает доктор Бреда. — В 60-е годы жители острова Крит, например, тратили по 3500 калорий в день, потому что им приходилось много ходить по горам, подниматься и спускаться своими ногами.

Тревожные данные о состоянии детского отклонения в весе в странах ЕС были получены в рамках программы Всемирной организации здравоохранения, которая продолжалась с 2008 года и охватывала более 40 стран. Последний набор данных, который долго обсуждали на проходившем в Вене Европейском конгрессе по ожирению, датируется сроком между 2015 по 2017 годами.

Согласно оглашённой информации, проблем с детским ожирением практически нет в Таджикистане, Туркменистане и Казахстане. Однако и здесь уже подрастающее поколение находится под угрозой, постепенно меняя традиционный тип питания на западный. В Таджикистане, например, молодёжь отчитали за злоупотребление большого количества сладких безалкогольных напитков.

Неплохая ситуация складывается во Франции, Норвегии, Ирландии, Латвии и Дании, где количество детей с диагнозом «ожирение» составляет 5–9%. Англия не предоставляла ВОЗ соответствующих сведений, но, по некоторым данным, к 11 годам каждый третий выходец Соединенного королевства уже имеет избыточный вес или ожирение. Положительная новость заключается в том, что руководители европейских государств уже всерьёз озадачены данной проблемой. По меньшей мере, у троих з четырёх юных итальянцев ежедневно в рационе присутствуют свежие фрукты. Они признали проблему и пытаются что-то делать - с удовлетворением сообщил Жоао Бреда.

Нужно сказать, что средиземноморская диета объективно способна принести организму достойную пользу. По данным некоторых авторов, она является самой экономичной для желающих похудеть, защищает от вредных воздействий загрязнённой атмосферы, помогает предотвратить старческое слабоумие и возрастные изменения головного мозга, увеличивает наличие полезных кишечных бактерий и даже способна предохранить от потери слуха. Но всё это возможно только при выполнении важного условия, которое, к великому огорчению, игнорируют молодые итальянцы и греки, а именно — средиземноморскую диету нужно соблюдать.