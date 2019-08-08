ИА «Ореанда-Новости» В селе Кой-Таш (Киргизия) продолжается начавшийся вечером 7 августа штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Число пострадавших в результате спецоперации сотрудников правоохранительных органов возросло до 52 человек. Один человек погиб. 38 пострадавших госпитализированы, из них двое находятся в реанимационном отделении.

Генеральная прокуратура сообщила, что 22 раненых являются сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности, ещё двое пострадавших служат в милиции.

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту убийства и покушения на силовиков. Генеральная прокуратура ведёт досудебное производство по статьям о хулиганстве и массовых беспорядках.