25.09.2019, 13:56
Программа Gradient покорила соцсеть
ИА «Ореанда-Новости» Программа следует заданному алгоритму: анализирует черты лица, выискивает на какую звезду похож тот или иной человек, а затем превращает сфотографированное лицо пользователя в лицо знаменитости.
Полученными результатами пользователи активно делятся на своих страничках в социальных сетях.
Тем не менее, о реальной схожести можно поспорить, и программа нуждается в усовершенствовании. Однако некоторых пользователей абсолютно не волнует правдоподобность, главное – развлекательный эффект и возможность почувствовать себя популярным.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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