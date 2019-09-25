

Полученными результатами пользователи активно делятся на своих страничках в социальных сетях.



Тем не менее, о реальной схожести можно поспорить, и программа нуждается в усовершенствовании. Однако некоторых пользователей абсолютно не волнует правдоподобность, главное – развлекательный эффект и возможность почувствовать себя популярным.