ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры приступили к проведению проверки в связи с происшествием в подмосковном аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошёл после полуночи. Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс в Ереван, начал разбег по взлётно-посадочной полосе, и экипаж получил сигнал о задымлении. Пилоты остановили машину. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, при этом восемь человек пострадали, двоим потребовалась госпитализация. Всего на борту лайнера находились 187 человек (по версии прокуратуры – 179).

О проведении проверки также сообщили представители Следственного комитета России.