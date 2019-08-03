ИА «Ореанда-Новости» Верховная прокуратура Китайской Народной Республики решила создать единую национальную базу педофилов. Об этом сообщает официальное информагентство КНР Синьхуа.

Главный прокурор ведомства Ши Вэйчжун заявил, что в ближайшее время будут разработаны принципы, по которым можно будет выявить и ограничить деятельность граждан, которые хотят работать с детьми, но имеют определённые проблемы и, возможно, прегрешения, в прошлом.

Вэйчжун привёл статистику, согласно которой в Китае с начала 2018 года более трёх с половиной тысяч человек обвинялись в уголовных преступлениях против несовершеннолетних.

Прокурор сообщил, что ведомство ужесточит надзор за подобными судебными делами.