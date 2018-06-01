ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокурор Украины заявил, что не считает Бориса Германа как-либо связанным со Службой безопасности страны, и считает, что он не был причастен к контрразведке, как сам ранее заявлял.

Герман, которого подозревают в организации покушения на Бабченко, в суде Киева заявил, что заранее подозревал, что убийство будет не настоящим, а инсценированным. И даже сообщил об этом украинской разведке. С его слов, он знал и давал себе отчет в том, что исполнитель заказа пойдет на сотрудничество со спецслужбами.

Однако прокурор в суде опроверг его слова. Руслан Кравченко сообщил, что эту информацию перепроверили, все факты сопоставили и пришли к выводу, что слова Германа являются ложью. Агентом контрразведки он не был. Эти слова прокурора озвучили на сайте местного телеканала.

Ранее в СБУ озвучили данные, что не более десяти спецагентов знали о «ненастоящем» убийстве. Президент страны Порошенко в свою очередь назвал всю операцию блестящей.

Сейчас украинец Борис Герман арестован на два месяца, пока идёт расследование и суд. Права на внесение залога для своего освобождения его также лишили.

Напомним, информация об убийстве журналиста Бабченко разлетелась 29 мая, полиция сообщала, что его застрелили в подъезде. Однако на следующий день спецслужба страны показала миру живого журналиста Аркадия Бабчененко, который всё это время был надёжно спрятан, ведь его убийство было инсценировано с целью найти реальных преступников и заказчиков.

Тогда и рассказали, что задержан подозреваемый – Борис Герман. Он, по данным спецслужб, именно он являлся заказчиком убийства. Герман трудится директором предприятия «Шмайсер», оно занимается изготовлением оружия.

До того момента, как Бабченко показали обществу живым и здоровым, в МВД страны говорили публично, что российские спецслужбы «заказали» Бабченко.

Вся эта история подверглась критике в стране и за её пределами, пользователи сети назвали инсценировку «Цирком Бабченко».