, заявил Синь Гобинь, работающий в Китае на должности заместителя министра и промышленности и информатизации.76% достигает в Китае средний коэффициент возобновления функционирования средних и малых предприятий.Китайским государственным деятелем также заявлено, что в провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции коронавируса, загрузка предприятий промышленности составляет в среднем 95 процентов.