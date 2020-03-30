30.03.2020, 08:47
Промышленность КНР возобновила производство на 98,6 процента
ИА «Ореанда-Новости». Промышленным предприятиям КНР на фоне того, что значительно улучшилась ситуация с коронавирусом в стране, удалось возобновить производство в среднем на 98,6 процента, заявил Синь Гобинь, работающий в Китае на должности заместителя министра и промышленности и информатизации.
76% достигает в Китае средний коэффициент возобновления функционирования средних и малых предприятий.
Китайским государственным деятелем также заявлено, что в провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции коронавируса, загрузка предприятий промышленности составляет в среднем 95 процентов.
76% достигает в Китае средний коэффициент возобновления функционирования средних и малых предприятий.
Китайским государственным деятелем также заявлено, что в провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции коронавируса, загрузка предприятий промышленности составляет в среднем 95 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии