ИА «Ореанда-Новости». Промышленным предприятиям КНР на фоне того, что значительно улучшилась ситуация с коронавирусом в стране, удалось возобновить производство в среднем на 98,6 процента, заявил Синь Гобинь, работающий в Китае на должности заместителя министра и промышленности и информатизации. 

76% достигает в Китае средний коэффициент возобновления функционирования средних и малых предприятий. 

Китайским государственным деятелем также заявлено, что в провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции коронавируса, загрузка предприятий промышленности составляет в среднем 95 процентов.