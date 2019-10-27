ИА «Ореанда-Новости». Россиянки, сбежавшие из лагерей ИГ, записали сообщения, в которых попросили о помощи.

Российские женщины, сбежавшие из лагерей запрещённой в России организации ИГ, смогли записать сообщения. В записях они обращаются к Владимиру Путину, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и Хеду Саратову. Россиянки просят о помощи.

По словам одной из девушек, её избивают женщины, которые хотят вернуться обратно в Довлю. Она не хочет, поэтому вынуждена терпеть насилие. Она также добавила, что там, где они сейчас находятся, введено военное положение. Девушка хочет вернуться домой.

Кроме того, несколько других девушек также обратились за помощью из лагеря Айн-Асса, что является тюрьмой для семей ИГ. В лагере нет турецких военных, на этих земли наступает армия президента Сирии.