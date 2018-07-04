



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сообщения об этом появились в средствах массовой информации вечером 3 июля. За операцией спасения детей в Таиланде, которые не смогли выбраться, наблюдает весь мир.

Трагедия произошла в конце июня, когда детская футбольная команда во главе с тренером была заблокирована в пещере после обильных осадков. Вода стала заливать пещеру и группа не смогла выбраться. Тренер смог найти в пещере участок, куда не поступала вода и собрал там ребят.





Пропавшую группу более недели искали спасатели и волонтёры. Всего в поиске детей было задействовано более тысячи военных и сотни гражданских спасателей. И вот 2 июля было объявлено о том, что ребята и их тренер найдены в удовлетворительном стостоянии. Их обнаружила группа британских дайверов, к которым обратились власти Таиланда. Дайверы хорошо знают пещеры Тхам Луанг Нанг Нон и их ответвления, в одном из которых были заблокированы дети. Благодаря действиям спасателей Джона Волантена и Ричарда Стантона удалось найти детей. Пещеры Тхам Луанг Нанг Нон считаются довольно глубокими и посетителям не разрешается заходить в них дальше 800 метров. СМИ сообщают, что группа была обнаружена в четырёх километрах от входа в пещеру.





Дайверы, в числе которых была медсестра, смогли пробраться к ребятам, но вот извлечь их оттуда пока не представляется возможным. Спасатели рассказали, что условия, в которых они добирались до ребят, являются экстремальными даже для опытных аквалангистов. В потоке воды движется много грязи и камней, которые мешают видимости и делают показания приборов плохо считываемыми. Спасателям пришлось добираться до ребят больше трёх часов. Благодаря течению, которое движется в сторону выхода из пещеры, путь назад у них занял намного меньше времени, но неподготовленные ребята вряд ли смогут справиться с такой нагрузкой. По опасениям участников операции, если не удастся откачать воду из пещеры, группа может застрять в ней на три или четыре месяца.





Сейчас из пещеры пытаются откачать воду и ищут альтернативные способы извлечения потерпевших. На горе работают рейнджеры, которые ищут другие пути к месту нахождения группы, также с помощью вертолётной техники на гору были доставлены бульдозерные и буровые машины. Сейчас детям и их тренеру переправляют пайки с различными питательными продуктами и тёплые вещи.