ИА «Ореанда-Новости». Крестины принца Луи состоялись 9 июля 2018 года. Напомним, что он является третьим правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди на королевский престол.

Церемония проходила часовне Сент-Джеймсского дворца под руководством архиепископа Кентерберийского – Джастина Уэлби. Маленькому принцу на момент крещения исполнилось два с половиной месяца – как раз тот возраст, в котором по традиции члены королевской семьи становятся настоящими англиканцами.

Крещение, по королевским меркам, было, мягко говоря, скромным. На церемонии не смогли присутствовать самые ожидаемые гости: королева Елизавета II и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский не смогли принять участие в таинстве. По заявлению королевского двора, это не было связано с состоянием здоровья правящей четы. Королеве пришлось пропустить крещение правнука из-за подготовки ко дню военно-воздушных сил Великобритании, который празднуется в этом году в 100й раз. Также 13 июля состоится встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, подготовка к которой занимает львиную долю времени Елизаветы II.

Для принца Луи крещение стало первым выходом в свет в полном семейном составе. Принц Уильям и герцогиня Кейт остались полностью довольны поведением своих троих детей на церемонии. Также были приглашены принц Чарльз с женой Камиллой, семья Кейт Миддлтон и недавно поженившиеся герцоги Сассекские. Свадьба Гарри и Меган состоялась 19 мая 2018 года.

По традиции, принц Луи получил сразу шесть крестных отцов и матерей. Как и в случае со старшими детьми герцогов Кембриджских Джорджем и Шарлоттой, ими стали близкие друзья счастливых родителей: Ханна Гиллингхем, леди Лора Мид, Гай Пелли, Николас Ван Катцем и Гарри Обри-Флетчер. Единственной родственницей-крестной стала двоюродная сестра Кейт - Люси Миддлтон, которая на данный момент занимает пост старшего адвоката в издательстве Penguin.

Крестильное одеяние маленького принца не стало ни для кого сюрпризом. Он получил его в наследство от своих старших брата и сестры. Реплика знаменитого платья, пошитого еще в 1841 году, когда крестили старшую дочь королевы Виктории, выдержало все испытания церемонии. Луи опускали в серебряную купель, наполненную водами из реки Иордан.

Незадолго до этой церемонии крещение в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца прошла и уже официальная жена принца Гарри – Меган Маркл. На тот момент она являлась только невестой и приняла англиканство перед свадебной церемонией.