ИА «Ореанда-Новости». Процедуру импичмента Трампа поддержали в Палате представителей Конгресса Соединённых штатов Америке, сообщает американское издательство «Reuters».

По результат проведённого голосования в отношении резолюции по проведению процедуры импичмента Трампа, количество положительных голосов составило 54%. Большинство сторонников импичмента - это демократы. Против процедуры обвинения проголосовали в большинстве республиканцы.

По резолюции было разрешено проведение дальнейшей разведки в отношении Дональда Трампа. К проверочным мероприятиям будут привлечены юридический, бюджетный и финансовый комитеты, а также комитет по иностранным делам.