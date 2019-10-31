31.10.2019, 20:58
Процедуру импичмента Трампа поддержали в Палате представителей Конгресса
ИА «Ореанда-Новости». Процедуру импичмента Трампа поддержали в Палате представителей Конгресса Соединённых штатов Америке, сообщает американское издательство «Reuters».
По результат проведённого голосования в отношении резолюции по проведению процедуры импичмента Трампа, количество положительных голосов составило 54%. Большинство сторонников импичмента - это демократы. Против процедуры обвинения проголосовали в большинстве республиканцы.
По резолюции было разрешено проведение дальнейшей разведки в отношении Дональда Трампа. К проверочным мероприятиям будут привлечены юридический, бюджетный и финансовый комитеты, а также комитет по иностранным делам.
По результат проведённого голосования в отношении резолюции по проведению процедуры импичмента Трампа, количество положительных голосов составило 54%. Большинство сторонников импичмента - это демократы. Против процедуры обвинения проголосовали в большинстве республиканцы.
По резолюции было разрешено проведение дальнейшей разведки в отношении Дональда Трампа. К проверочным мероприятиям будут привлечены юридический, бюджетный и финансовый комитеты, а также комитет по иностранным делам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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