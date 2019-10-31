



По результат проведённого голосования в отношении резолюции по проведению процедуры импичмента Трампа,Большинство сторонников импичмента - это демократы. Против процедуры обвинения проголосовали в большинстве республиканцы.По резолюции былоК проверочным мероприятиям будут привлечены юридический, бюджетный и финансовый комитеты, а также комитет по иностранным делам.