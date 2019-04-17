ИА «Ореанда-Новости» Всего 9% украинцев доверяют своему национальному правительству. Такие данные приводит опрос Gallup. Как отмечается, жаждущие перемен украинцы, которым надоела укоренившаяся коррупция, скорее всего выберут Владимира Зеленского, комика без политического опыта, своим следующим президентом на повторном голосовании в воскресенье. 41-летний Зеленский, который играет президента в популярном телесериале, с тех пор набрал почти вдвое больше голосов, чем действующий президент Пётр Порошенко в первом месяце выборов.

Опрос, проведенный 16 апреля исследовательской фирмой KIIS, показал, что Зеленский набрал 72% голосов, а Порошенко - 25%. На прошлой неделе другой опрос поставил их на 61 и 24 процента соответственно.

Повышение рейтинга Зеленского соответствует модели политических тенденций во многих частях мира. Это и выборы президента Дональда Трампа в Соединенных Штатах, и Брексит в Великобритании, и движение "Пять звезд" в Италии, которое также было инициировано комиком.

На карту в украинских выборах поставлено будущее руководства страны, находящееся на переднем крае противостояния Запада и России после протестов на Майдане 2014 года, которые привели к тому, что бывший президент страны Виктор Янукович спешно покинул свой пост, а Крым стал частью России. Порошенко считает, что он может сократить отставание от Зеленского, и есть шанс, что в последний момент избиратели выберут знакомое лицо, а не «прыжок в неизвестность». Зеленский пообещал держать Украину на прозападном курсе и заверил инвесторов в том, что он будет продвигать реформы, бороться с коррупцией и держать экономику привязанной к кредитной программе Международного валютного фонда.

53-летний кондитерский магнат Порошенко изобразил своего противника как популистского шута, неспособного вести страну «в войне против поддерживаемых Кремлем боевиков-сепаратистов на востоке Украины». Тем не менее, Порошенко обеспечил безвизовый режим для украинцев в страны Евросоюза. Он провёл некоторые реформы, помог создать независимую от Москвы национальную православную церковь и успешно лоббировал Запад, чтобы сохранить санкции против России. Но аналитики отмечают, что темпы этих перемен не соответствуют ожиданиям протестов на Майдане. Порошенко также не сдержал обещание прекратить войну на востоке в течение нескольких недель. А уровень жизни на Украине остаётся одним из самых низких в Европе.