, в связи с этим сложилась ситуация, когда тонна сырья, произведённого в РФ, стала дешевле такого же объёма пшеницы, рассказывает "Коммерсант".Сообщается, что это самый высокий уровень котировок за всю историю.При этом говорится, что на девятнадцатое марта для средиземноморского рынка цена на нефть из РФ марки Urals составила 12,85 тысячи рублей.