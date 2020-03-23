23.03.2020, 07:40
Пшеница из РФ побила свой рекорд и обошла по стоимости нефть
ИА «Ореанда-Новости». Несмотря на то, что остальной рынок падал, стоимость зерна на биржах мира на протяжении последнего времени только росла, в связи с этим сложилась ситуация, когда тонна сырья, произведённого в РФ, стала дешевле такого же объёма пшеницы, рассказывает "Коммерсант".
Средние цены на российскую продовольственную пшеницу по итогам периода с 16 по 20 марта выросли до 13,27 тысячи за тонну. Сообщается, что это самый высокий уровень котировок за всю историю.
При этом говорится, что на девятнадцатое марта для средиземноморского рынка цена на нефть из РФ марки Urals составила 12,85 тысячи рублей.
Средние цены на российскую продовольственную пшеницу по итогам периода с 16 по 20 марта выросли до 13,27 тысячи за тонну. Сообщается, что это самый высокий уровень котировок за всю историю.
При этом говорится, что на девятнадцатое марта для средиземноморского рынка цена на нефть из РФ марки Urals составила 12,85 тысячи рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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