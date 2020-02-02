02.02.2020, 07:59
Пушков высказал своё мнение о переговорах властей США и Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». Сенатор из РФ Алексей Пушков, комментируя высказывание американского госсекретаря Майка Помпео о том, что США способны в полном объёме обеспечить Белороссию нефтью, заявил об узнаваемости ситуации.
По его словам, подобным образом был выведен на "новый уровень" Виктор Янукович, занимавший пост президента Украины. Российский сенатор заявил, что в этом деле заметная роль была сыграна Джеффри Пайеттом, работавшим в годы правления Януковича послом США на Украине.
Первого февраля Помпео после беседы с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заверил последнего в том, что компании из США могут в полной мере удовлетворить потребности республики в нефти. Также он заявил, что США готовы помочь Белоруссии в создании собственного суверенного государства.
По его словам, подобным образом был выведен на "новый уровень" Виктор Янукович, занимавший пост президента Украины. Российский сенатор заявил, что в этом деле заметная роль была сыграна Джеффри Пайеттом, работавшим в годы правления Януковича послом США на Украине.
Первого февраля Помпео после беседы с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заверил последнего в том, что компании из США могут в полной мере удовлетворить потребности республики в нефти. Также он заявил, что США готовы помочь Белоруссии в создании собственного суверенного государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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