ИА «Ореанда-Новости» . Российский президент Владимир Путин и сирийский глава Башар Асад в рамках телефонного разговора в пятницу, 20 марта, обсудили актуальные детали ситуации в провинции Идлиб.

Лидер России во время телефонного разговора поздравил президента Сирии с наступающим праздником мусульман - Ночью вознесения пророка Мухаммеда, а также обсудил с коллегой последние соглашения с Турцией о режиме тишины в регионе.

Напомним, что встреча Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась в столице России 5 марта текущего года. Главы государства договорились о введении режима тишины в Идлибе.