20.03.2020, 20:16
Путин и Асад обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин и сирийский глава Башар Асад в рамках телефонного разговора в пятницу, 20 марта, обсудили актуальные детали ситуации в провинции Идлиб.
Лидер России во время телефонного разговора поздравил президента Сирии с наступающим праздником мусульман - Ночью вознесения пророка Мухаммеда, а также обсудил с коллегой последние соглашения с Турцией о режиме тишины в регионе.Напомним, что встреча Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась в столице России 5 марта текущего года. Главы государства договорились о введении режима тишины в Идлибе. Башар Асад выразил готовность восстановить отношения с турецкой стороной, если Анкара, в свою очередь, перестанет поддерживать террористов в сирийской провинции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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