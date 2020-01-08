Самолёт Boeing-737, который принадлежал "Международным авиалиниям Украины", упал вскоре после того, как рано утром в среду покинул Тегеран. На борту летевшего в столицу Украины лайнера было 180 человек. В катастрофе все, кто находился на борту упавшего лайнера, погибли.Президент России заявил, что в РФ разделяют скорбь людей, потерявших своих близких и родных. Владимир Путин пожелал им мужества и стойкости.