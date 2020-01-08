08.01.2020, 13:22
Путин написал слова соболезнования Роухани и Зеленскому в связи с крушением самолёта в Тегеране
ИА «Ореанда-Новости». Телеграммы с соболезнованиями из-за катастрофы пассажирского лайнера из Украины под Тегераном были направлены президентом России Владимиром Путиным иранскому и украинскому лидерам.
Самолёт Boeing-737, который принадлежал "Международным авиалиниям Украины", упал вскоре после того, как рано утром в среду покинул Тегеран. На борту летевшего в столицу Украины лайнера было 180 человек. В катастрофе все, кто находился на борту упавшего лайнера, погибли.
В телеграмме главой Российского государства были выражены искренние соболезнования. Также Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки близким и родным тех, кто погиб в этой катастрофе.
Президент России заявил, что в РФ разделяют скорбь людей, потерявших своих близких и родных. Владимир Путин пожелал им мужества и стойкости.
Самолёт Boeing-737, который принадлежал "Международным авиалиниям Украины", упал вскоре после того, как рано утром в среду покинул Тегеран. На борту летевшего в столицу Украины лайнера было 180 человек. В катастрофе все, кто находился на борту упавшего лайнера, погибли.
В телеграмме главой Российского государства были выражены искренние соболезнования. Также Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки близким и родным тех, кто погиб в этой катастрофе.
Президент России заявил, что в РФ разделяют скорбь людей, потерявших своих близких и родных. Владимир Путин пожелал им мужества и стойкости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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