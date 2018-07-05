



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днём независимости Соединённых Штатов Америки. Об этом информирует пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отметим, что сам президент США не принял участия в торжественной церемонии, которая прошла в рамках празднования Дня независимости. Лидер США отправился в Монтану, где планирует выступить в поддержку кандидатуры сенатора-республиканца Джона Тестера на грядущих промежуточных выборах. По мнению некоторых представителей Белого дома, предпочтение своих принципов устоявшимся многолетним традициям в Соединённых Штатах со стороны Дональда Трампа сейчас более чем неуместны, особенно если учесть ситуацию, которая развернулась вокруг споров о разделение детей с родителями мигрантами. Но американский лидер эту точку зрения не разделяет. Более того, в преддверии праздника президент Соединённых Штатов в очередной раз обрушился с критикой на политику бывшего американского лидера Барака Обаму. Дональд Трамп коснулся вопроса о предоставлении американского гражданства.





Напомним, ежегодно 4 июля Соединённые Штаты Америки празднуют День Независимости. В текущем году этот праздник отмечается в 242 раз - именно такое количество лет назад Америка провозгласила себя независимой от Великобритании. В этот день на территории Америки по традиции проходит церемония натурализации новых граждан Соединённых Штатов. Как правило, в присутствии американского лидера тысячи мигрантов получают американское гражданство. В этом году было проведено более 170 церемоний, в ходе которых появились около 15 тысяч новых американских граждан. По словам диpeктopа USCIS Фpэнcиc Циccнa, цеpeмoния нaтуpaлизaции является началом пути к новой жизни для тех, кто стал гражданином США.