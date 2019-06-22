ИА «Ореанда-Новости». Президент Российской Федерации подписал указ о приостановке перелетов в Грузию. Передвижение по данному рейсу авиакомпании должны прекратить с 8 июля. При этом правительство обязано посодействовать оставшимся в Грузии россиянам и обеспечить возвращение их в Россию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что такое решение стало необходимостью, чтобы обеспечить безопасность гражданам РФ. В дальнейшем, при нормализации обстановки в Грузии, авиаперелеты по данному рейсу возобновят полёты.

Ранее вечером 20 июня, во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат из России Сергей Гаврилов был представлен в роли спикера. Это вызвало волну протеста у оппозиционного блока.