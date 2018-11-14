ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин и президент непризнанной Республики Косово встречались в Париже во время мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, где обсудили ситуацию с Косово.

Хашим Тачи, президент самопровозглашённой Республики Косово, пообщался с президентом России Владимиром Путиным «в кулуарах», это не было официальной встречей, комментирует пресс-секретарь Дмитрий Песков. Лидеры пожали друг другу руки, сфотографировались, после чего, по словам Пескова, Путин обратил внимание коллеги на то, что важно найти консенсус с Сербией. Он заверил Тачи в том, что Кремль поддержит ту договорённость, которая будет достигнута сторонами.

Известно, что Россия не признаёт независимость Республики Косово от Сербии. Той же позиции придерживается другой постоянный член Совбеза ООН - Китай. Российский президент неоднократно указывал на то, что отделение Косово стало ярким примером «двойных стандартов», которых придерживается Европа в своём мнении о присоединении Крыма к России.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2018 года Владимир Путин напомнил, что в Косово, в отличие от Крыма, не было проведено референдума - за независимость голосовал только парламент. Все, кто был заинтересован в разрушении бывшей Югославии, согласились с таким положением дел. Также в октябре сербский президент Александр Вучич, который встречался с Путиным в Кремле, сообщил, что стороны пока далеки от того, чтобы принять какое-либо решение по проблеме Косово и Метохии. И если бы Сербия признала Крым частью России, она автоматически поддержала бы и независимость Косово, утверждает Вучич.

Специалисты Института славяноведения РАН комментируют, что российский президент хорошо понимает, какая ситуация складывается вокруг Косово. США, в частности, по-прежнему уверены, что самопровозглашение республики - исключительный, беспрецедентный случай, не касающийся любых других территорий, стремящихся к независимости. В данном вопросе Москва поддерживает позицию Белграда, выступая против независимости Косово, но в то же время в Кремле считают, что должно быть достигнуто решение, которое удовлетворило бы Сербию, Косово и Метохию. Если раньше Москва была главным козырем Белграда, то теперь на мнение и рукопожатие российского президента может ссылаться и глава Косово Хашим Тачи.