ИА «Ореанда-Новости». По итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, было принято решение сформировать к 15 октября демилитаризированную зону глубиной до 20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооружённой оппозиции.

Президент России со своим турецким коллегой подробно обсудил ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб, достиг и других договорённостей, а также вышел на некоторые согласованные сторонами решения.

Так, например, лидер Турции внёс предложение вывести из демилитаризированной зоны всё тяжёлое вооружение, танки, орудия, миномёты и реактивные системы залпового огня к 10 октября, чтобы полностью разоружить все оппозиционные группировки. Путин в свою очередь добавил, что необходимо созданную зону тщательно контролировать путём организации подвижных патрульных групп, состоящих из турецких военнослужащих или же из российских военных полицейских.

Владимир Путин, по предложению турецкой стороны, настроен также заняться восстановлением транзитного сообщения по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо – Хама и закончить работы уже в 2018 году.

Российский лидер постоянно подчёркивает, что Москва и Анкара плотно работают над скорейшим разрешением кризиса в Сирии в целом, решительно готовы и дальше бороться с терроризмом в государстве во всех его формах, укреплять режим прекращения боевых действий и улучшать гуманитарную ситуацию, и сейчас большая часть сил сосредоточена на Идлибе, потому что ситуация отличается особой тревожностью и опасностью для государства.

Как отметил Владимир Путин, руководство Сирийской Арабской Республики поддерживает выбранный коллегами курс и в ближайшее время планируется проведение дополнительных консультаций с сирийским руководством.

Напоследок, президент РФ настоял на том, чтобы конституционный комитет по Сирии как можно скорее начал свою работу. Конституционный комитет, по задумке, должен состоять из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества. Первоочерёдная задача на данном этапе – в ближайшее время сформировать комитет и запустить его работу.