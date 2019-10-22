ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, пишет RT.



Президент отметил, что он удовлетворён результатами встречи. Путин добавил, что речь идёт о решениях, которые «являются очень важными, если не судьбоносными». Эти договорённости, по словам Путина, помогут «разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе».



Позднее глава МИД России Сергей Лавров зачитал принятый по итогам переговоров меморандум. В нём было сказано, что с 23 октября в зону за пределами турецкой операции в Сирии будут введены российская военная полиция и сирийские военные.