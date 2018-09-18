ИА «Ореанда-Новости». Нетрезвый житель украинского города Херсоны на моторной лодке «Крым» протаранил российский танкер «Механик Погодин», который находится под арестом на Украине. Об этом проинформировало местное издание «Новый день».



Управляя моторной лодкой «Крым» в состоянии алкогольного опьянения, 38-летний херсонец в темноте не заметил стоявший танкер и протаранил его, сообщает газета.

При этом владелец лодки получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.





Херсонец с разгона протаранил захваченное украинскими боевиками российское судно «Механик Погодин»https://t.co/qhjqHuBlbb pic.twitter.com/PKvH32IWXg — Ватобот Прохоров (@RoshenLand) 17 сентября 2018 г.

Напомним, танкер «Механик Погодин» задержала украинская сторона 10 августа в Херсоне. Формальной причиной ареста стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции.

Компания "В.Ф. Танкер" подала иск в суд из-за незаконного задержания судна. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич также потребовал немедленного освобождения танкера. Однако танкер и по сей день находится под арестом на Украине.

В Госдуме России действия Киева осудили и пригрозили украинской стороне более серьезными ответными мерами, чем в ситуации с задержанным ранее судном «Норд».

Что происходит в Азовском море?

На данный момент США обвиняет Москву в нанесении ущерба экономическим интересам Киева в Азовском море, потому что российская сторона усиленно начала досматривать украинские суда. В Вашингтоне считают, что при входе в российские территориальные воды порты Мариуполя и Бердянска лишаются части грузопотока – владельцы из-за досмотров выбирают другие морские пути. При этом Россия возлагает ответственность на Украину, указывая на захваты российских судов и называя их «бесчинствами».

Почему начались усиленные досмотры судов?



Ситуация в Азовском море обостряется с начала этого года, когда в марте Украина задержала траулер «Норд», выдвинув против его капитана Владимира Горбенко обвинение в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». Действия Киева в Москве назвали «морским терроризмом». В августе арестовали «Механик Погодин».

На задержания «Норда» и «Механика Погодина» российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.