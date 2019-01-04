ИА "Ореанда-Новости". При прохождении игрового квеста в польском городе Кошалин в пожаре погибли пять человек. Об этом журналистам сообщил официальный представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

По его словам, ещё один человек с тяжёлыми травмами доставлен в больницу. В тушении пожара были задействованы четыре пожарных расчёта. Когда спасатели добрались до места происшествия, огонь охватил весь первый этаж здания.

Пожар удалось потушить, сотрудники пожарно-спасательных службы занимаются выяснением причины возгорания. "Трудно сказать, что могло быть непосредственной причиной пожара, это, безусловно, будет установлено в процессе расследования", - отметил представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы.

Отметим, другой неприятный инцидент, связанный с квест-индустрией, случился в России летом минувшего года. В июле средства массовой информации сообщили о том, что в июле в региональном центре Кабардино-Балкарии – Нальчике молодой человек утонул в местном водоёме во время прохождения квеста. По задумке организаторов, мужчина должен был переплыть участок Курортного озера, забрать специальную игровую карточку на буйке и плыть обратно. В качестве приза победитель должен был получить три тысячи рублей.

Однако квест проходил в запрещённой для купания зоне. По пути к берегу у мужчины начались судороги, после чего он стал тонуть. Отдыхающие на водоёме местные жители попытались спасти тонущего, однако не сумели. Следственный комитет проводил по факту инцидента проверку.