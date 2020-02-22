ИА «Ореанда-Новости» . В четверг вечером с огнестрельными ранениями в больницу города Хромтау на западе Казахстана поступили пять человек. Местные жители пострадали в результате перестрелки, виновники которой уже задержаны. Об этом сообщается на официальном портале полиции республики.

В ходе оперативно-следственной деятельности полицейские задержали трёх злоумышленников, которые устроили перестрелку 20 февраля. Задержанные лица уже дали признательные показания, сотрудники правоохранительных органов изъяли обрезы и машину с российской регистрацией, на которой подозреваемые передвигались.

В настоящее время специалисты проводят все необходимые экспертизы, а медики оказываю помощь пострадавшим.