Отмечается, что постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат. А чтобы проект закона был рассмотрен, его должны поддержать 226 парламентариев.В президентском законопроекте идёт речь о двухуровневой процедуре отрешения президента от его полномочий. Так, предлагается, что сначала импичмент должны поддержать большинство депутатов Рады. Во втором этапе специальная комиссия из депутатов, прокуроров и специальных следователей проверит законность действий главы государства.