04.06.2019, 16:51
Рада отказалась обсуждать законопроект Зеленского об импичменте
ИА «Ореанда-Новости». Верховная Рада Украины не стала включать в список для обсуждения законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства, пишет ТАСС.
Отмечается, что постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат. А чтобы проект закона был рассмотрен, его должны поддержать 226 парламентариев.
В президентском законопроекте идёт речь о двухуровневой процедуре отрешения президента от его полномочий. Так, предлагается, что сначала импичмент должны поддержать большинство депутатов Рады. Во втором этапе специальная комиссия из депутатов, прокуроров и специальных следователей проверит законность действий главы государства.
Отмечается, что постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат. А чтобы проект закона был рассмотрен, его должны поддержать 226 парламентариев.
В президентском законопроекте идёт речь о двухуровневой процедуре отрешения президента от его полномочий. Так, предлагается, что сначала импичмент должны поддержать большинство депутатов Рады. Во втором этапе специальная комиссия из депутатов, прокуроров и специальных следователей проверит законность действий главы государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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