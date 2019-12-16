Решение было принято на заседании совета директоров компании Rambler Group единогласно в понедельник, 16 декабря.По мнению руководителей компании Rambler, если в дальнейшем потребуется защита интересов их организации, то дело можно будет рассмотреть в рамках гражданско-правового поля. На заседании было вынесено решение о расторжении договора о защите интересов с Lynwood Investments CY Ltd.Стоит отметить, что инцидент произошёл в отношении веб-сервера Nginx. 12 декабря фирма Rambler заявила, что полностью владеет исключительными правами на ПО Nginx, а Lynwood Investments CY Ltd подало обращение в суд, из-за чего было заведено уголовное дело по части 3 статьи 146 Уголовного кодекса России. В российском офисе Nginx были проведены обыски и изъятие документации и оборудования.