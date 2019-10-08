С помощью подписанного соглашения страны смогут добитьсямежду ними. В ближайшее время планируется рассмотреть. Сейчас карты «Мир» принимают только в 2 турецких банках.По словам Минфина, использование лиров и рублей при расчётах между странами, приведёт у укреплению инфраструктуры финансового рынка и повысит привлекательность национальных валют. После подписания договора,