08.10.2019, 16:36
Расчёты между Россией и Турцией будут производиться в национальной валюте
ИА «Ореанда-Новости». По данным Министерства финансов, между Россией и Турцией был подписан договор о проведение расчётов в национальных валютах.
С помощью подписанного соглашения страны смогут добиться бесперебойной работы в расчётах между ними. В ближайшее время планируется рассмотреть вопрос о приёме безналичных платежей по платёжной системе «Мир» в Турции. Сейчас карты «Мир» принимают только в 2 турецких банках.
По словам Минфина, использование лиров и рублей при расчётах между странами, приведёт у укреплению инфраструктуры финансового рынка и повысит привлекательность национальных валют. После подписания договора, Россия и Турция смогут открывать прямые банковские счета для международных расчётов.
С помощью подписанного соглашения страны смогут добиться бесперебойной работы в расчётах между ними. В ближайшее время планируется рассмотреть вопрос о приёме безналичных платежей по платёжной системе «Мир» в Турции. Сейчас карты «Мир» принимают только в 2 турецких банках.
По словам Минфина, использование лиров и рублей при расчётах между странами, приведёт у укреплению инфраструктуры финансового рынка и повысит привлекательность национальных валют. После подписания договора, Россия и Турция смогут открывать прямые банковские счета для международных расчётов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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