РЕАНДА-НОВОСТИ. О Двадцать человек, включая ребёнка, были ранены, а подозреваемый был убит после того, как стрельба вспыхнула во время 24-часового фестиваля искусств в Трентоне, штат Нью-Джерси. Шестнадцать из них получили огнестрельные ранения. Полиция сообщает, что 13-летний мальчик и ещё три человека находятся в критическом состоянии. По словам чиновников, прокуратура округа Мерсер проводит кампанию по расследованию. Это произошло 14:45 в воскресенье на фестивале «Art All Night Trenton 2018» в здании Roebling Wire Works на 600 квартале South Clinton Avenue.

Власти утверждают, что несколько человек, которые присутствовали на мероприятии, открыли огонь на месте. Полиция заявила, что они нашли оружие на месте происшествия и идентифицировали, по меньшей мере, двух подозреваемых в стрельбе. Один из них, 33-летний мужчина, был убит, другой – доставлен в полицию. По словам местных правоохранительных органов, подозреваемых может быть больше, в настоящее время они допрашивают свидетелей.

«Вдруг мой брат подошел ко мне и спросил, слышу ли я, как стреляют. Мы разворачиваемся, и все бегут по улице. Весь ад вырвался на свободу. Я видел, как двое полицейских сопровождали парня, который получил пулю в ногу; они перевязали рану и увезли, прежде чем сюда приехала скорая помощь. Это было довольно грубо», - рассказывает очевидец.

На место происшествия были вызваны пожарные команды Трентона, а также медики, в том числе из округа Бакс.

Мероприятие «Art All Night Trenton 2018» началось в 3 часа дня в субботу и планировалось до 3 часов вечера в воскресенье. На фестивале было представлено 1500 произведений местного искусства, живые фрески, инструкции по живому искусству и 60 музыкальных актов, исполняемых на трёх сценах. Официальные лица утверждают, что на момент стрельбы в этом районе находилось около 1000 человек, и в здании не было металлодетекторов.