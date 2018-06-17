Расстрел на выставке Art All Night: ранены 20 человек, преступник убит
Власти утверждают, что несколько человек, которые присутствовали на мероприятии, открыли огонь на месте. Полиция заявила, что они нашли оружие на месте происшествия и идентифицировали, по меньшей мере, двух подозреваемых в стрельбе. Один из них, 33-летний мужчина, был убит, другой – доставлен в полицию. По словам местных правоохранительных органов, подозреваемых может быть больше, в настоящее время они допрашивают свидетелей.
«Вдруг мой брат подошел ко мне и спросил, слышу ли я, как стреляют. Мы разворачиваемся, и все бегут по улице. Весь ад вырвался на свободу. Я видел, как двое полицейских сопровождали парня, который получил пулю в ногу; они перевязали рану и увезли, прежде чем сюда приехала скорая помощь. Это было довольно грубо», - рассказывает очевидец.
На место происшествия были вызваны пожарные команды Трентона, а также медики, в том числе из округа Бакс.
Мероприятие «Art All Night Trenton 2018» началось в 3 часа дня в субботу и планировалось до 3 часов вечера в воскресенье. На фестивале было представлено 1500 произведений местного искусства, живые фрески, инструкции по живому искусству и 60 музыкальных актов, исполняемых на трёх сценах. Официальные лица утверждают, что на момент стрельбы в этом районе находилось около 1000 человек, и в здании не было металлодетекторов.
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