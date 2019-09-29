«ИА Ореанда-Новости» Даже не смотря на наличие ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, японцы решили, что Китай с его экономическим подъёмом более опасен.





Оценка противников на мировой арене по критерию безопасности для страны давно проводится в Японии. Россия, стоявшая на первом месте во времена Холодной войны, сейчас сдвинулась на четвертое место.





Китай, по мнению Токио, быстром темпом наращивает военные расходы и всё чаще испытывает воздушные и морские средства на западе Тихого океана. МИД Китая был возмущен докладом Токио. Пекин считает подобные выводы беспочвенными.