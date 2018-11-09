ИА «Ореанда-Новости». Австрийские власти разоблачили шпиона, который 20 лет работал на российские спецслужбы, сообщает газета Kronen Zeitung.

Полковник австрийской армии, имя которого не называется, обвиняется в шпионаже для целей российских спецслужб. Австрийский канцлер Себастьян Курц ждёт от Москвы объяснения случившегося, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на газету Kronen Zeitung. Полковник, который работал на российские спецслужбы с 1990-х годов, дважды в месяц встречался с неким куратором Юрой, чтобы сообщить тому полученные данные. Это были сведения об австрийской артиллерии, авиации, о высокопоставленных офицерах, а также миграционные данные. За такую работу агент мог получить в целом 300 000 евро. Полковник вот уже пять лет в отставке, ему семьдесят лет, но австрийские власти полагают, что он мог передавать информацию до самого ухода на покой.

Министр обороны Марио Кунасек, комментируя ситуацию, объявил, что необходимо усилить национальную безопасность. Канцлер Курц намерен обсудить всё случившееся с главами других европейских стран. Российского посла вызвали в МИД Австрии, те же действия последовали со стороны России - пригласили австрийского посла. Что касается визита австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль в Москву, который она планировала на начало декабря, - он уже отменён. Однако сама Кнайсль пока не высказалась по поводу «шпионского скандала».

Считается, что ущерб, который агент нанёс Австрии, более значителен, чем от работы Альфреда Редла в начале ХХ века, который, в частности, сообщил Сербии о планах австрийского вторжения и выдавал России австрийских агентов. Полковнику может угрожать до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, что Австрия в своё время единственная в Евросоюзе не поддержала санкции против РФ, которые были введены по «делу Скрипалей». Но теперь, по словам министра обороны Марио Кунасека, даже по окончании холодной войны нейтральные страны становятся объектами шпионажа. И всё случившееся, как пишет газета Kronen Zeitung, надолго осложнит отношения Вены и Москвы.